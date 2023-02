Kébili: Les difficultés de la filière des dattes, thème d’un forum

« Les difficultés de la filière des dattes en Tunisie » tel est le thème principal du Forum des dattes organisé vendredi dans le cadre des activités de la 38ème édition du Festival international des dattes à Kébili.

Dans ce contexte, le délégué régional de l’agriculture à Kébili Mongi Kadri a mis l’accent sur les difficultés d’exportation et la nécessité de chercher de nouvelles marchés internationaux signalant que la production des dattes cette année a atteint 250 mille tonnes dont 237 mille tonnes Deglet Nour destinées à l’exportation.

Dans son intervention, Kadri a aussi souligné l’importance de se diriger vers la production biologique dans la filière des dattes face à la hausse de la demande à ce type de produit à l’échelle internationale précisant que la superficie biologique exploitée ne dépasse pas les 2500 hectares d’un total de 10500 hectares.

Evoquant la promotion de la filière biologique dans le secteur des dattes, le président de l’Union régionale de l’Industrie du commerce et de l’artisanat à Kébili Abdallah Makchri a mis l’accent sur la nécessité d’augmenter la part de l’exportation des dattes biologiques qui ne dépasse pas les 12% du total des quantités des dattes exportées estimées à 120 mille tonnes, et ceci pour faire face aux difficultés d’exportation.

Parmi les solutions proposées aussi la diversification du produit par le biais de l’industrie de transformation des dattes tels que le sucre des dattes, le café des noyaux des dattes ou encore l’huile des noyaux des dattes.

