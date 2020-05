Kébili : les habitants appellent à intensifier les campagnes de démoustication

A l’approche de la saison estivale et la hausse des températures, les insectes en particulier les moustiques se multiplient dans les différentes cités avoisinantes des oasis, à l’instar des villages de Tenbib, Telmine, Errabta ou encore Tombar.

Les habitants de ces localités relevant de la municipalité de Kébili ont exprimé à l’agence TAP leur mécontentement face à la propagation des moustiques, appelant les autorités régionales à intensifier les campagnes de démoustication pour limiter la prolifération de ces insectes vecteurs de maladies.

Certains estiment que le problème de propagation des moustiques cette année est dû au retard de la municipalité de Kébili dans la mise en œuvre des opérations de démoustication au niveau des points d’eau stagnante et des cours d’eau situés près des groupes d’habitation.

Selon la présidente de la commission de propreté, santé et environnement à la mairie de Kébili Mabrouka Mahjoub, la municipalité a démarré les campagnes de démoustication dans différents quartiers de la zone municipale, précisant que le retard enregistré fait suite à un problème d’approvisionnement en produits de désinfection en raison de la crise du covid19.