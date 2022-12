Kébili: Les indicateurs touristiques au vert

Les indicateurs touristiques dans le gouvernorat de Kébili ont enregistré une nette croissance durant la période allant du 1 er janvier 2022 jusqu’au 10 décembre courant, a indiqué, mercredi à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme, Mohamed Sayem.

Les unités hôtelières ont accueilli 132427 visiteurs contre seulement 45000 au cours à la même période l’an dernier, soit une augmentation de 193,7%, selon la même source.

De même, le nombre de nuitées a atteint 148 636 nuitées contre seulement 57373 lors de l’exercice de l’année dernière, soit une croissance d’environ 159%.

Dans le même contexte, Sayem a évoqué les grands efforts qui ont été consentis pour assurer la réussite des vacances d’hiver, lesquelles coïncident avec la haute saison du tourisme dans le désert, avec l’évènement phare, celui du 54 ème Festival International du Désert à Douz (Du 22 au 25 décembre).

D’après la même source, les préparatifs à cette manifestation d’envergure internationale se déroulent dans des conditions optimales d’accueil des délégations de presse et des délégations touristiques tunisiennes et étrangères, tout en parallèle avec les préparatifs pour les vacances administratives du nouvel an.