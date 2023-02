Kébili: Plusieurs formations au centre professonnel agricole de Jemna

Le centre de formation professionnelle agricole de Jemna (Kébili sud) poursuit l’organisation d’une série de formation diverse au profit des jeunes et des agriculteurs de la région.

Après l’arrêt de plusieurs années, le centre a repris l’enseignement d’un cursus de base suite à une campagne de sensibilisation dans les lycées qui a permis l’intégration de 10 élèves (7ème et 8ème année de base) au centre pour une formation certifiante dans la culture sous serre a indiqué à l’agence TAP le coordinateur technique du centre Ali Hamza en signalant que le centre démarrera une formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture oasienne au profit des élèves ayant le niveau 9ème année de base.

Selon la même source, le centre dispense également de cours de formation continue qui connaissent une forte participation des populations de la région de différentes tranches d’âge et de genre à l’instar de la formation dans « la taille des oliviers » et « l’agriculture oasienne »

