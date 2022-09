Kébili: Réception d’une unité mobile de vaccination

La municipalité de Kébili a reçu mardi une unité mobile de vaccination et d’analyses estimée à plus de 100 mille dinars offerte par l’agence allemande de développement dans le cadre du projet de l’appui de décentralisation entre les villes allemandes et les villes maghrébines.

Cette unité mobile totalement équipée a été remise à la direction régionale de la santé dans le but de rapprocher les services sanitaires aux citoyens des différentes localités de la région, a fait savoir à l’agence TAP le maire de Kébili Ahmed Yaakoub.

Dans le même contexte, le coordinateur de la campagne de vaccination anti-covid19, Ali Tabbal a souligné que cette unité renforcera les opérations de vaccination contre le covid19 dans les zones rurales et enclavées.