Kébili: Report de la grève des agents de la SONEDE au 13 février

L’Union régionale du travail (URT) à Kébili a annoncé, mardi, le report de la grève des agents de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) qui était prévue à la date du 9 janvier courant, et ce au 13 février prochain

Cette décision intervient à l’issue d’une séance de réconciliation tenue, lundi, entre la partie syndicale, le directeur régional du district la SONEDE, a indiqué à l’Agence TAP le secrétaire régional de l’URT à Kébili, Abdeljalil Bouâzza.

« L’objectif est d’accorder suffisamment de temps à la partie administrative pour répondre aux revendications des agents de la SONEDE à Kébili, qui consistent notamment en le parachèvement des travaux au niveau du siège local, le renforcement du parc automobile, le comblement des postes vacants et la création d’un service spécifique en lien avec les stations de dessalement de l’eau de mer », a-t-il ajouté.

A noter que l’URT à Kébili a émis, le 29 décembre dernier, un préavis de grève fixée au 9 janvier courant, sur fond d' »attermoiment de la part de l’administration dans la mise en œuvre des revendications des agents de la SONEDE »

