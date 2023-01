Kébili: Reprise des protestations des agents de la société de l’environnement de plantation et de jardinage

Les agents de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage à Kébili ont repris leur mouvement de protestation pour demander la régularisation de la situation financière et le versement de leurs salaires impayés depuis quatre mois.

A ce propos, le secrétaire général du syndicat de base des cadres et agents de la société, Hedi Lahmar, a indiqué à l’agence TAP que les manifestants ont déjà observé, un sit-in devant le siège du gouvernorat, avant d’entamer l’installation des tentes dans différents lieux de la région, notamment, sur les sites de production et de forage de pétrole et du gaz.

Selon la même source, une tente a été installée devant une des sociétés pétrolières basées à El Faouar ouest et une deuxième a été plantée au niveau du carrefour Estaftimi sur la route nationale N16 reliant Kébili à Gabès.

Les protestataires vont durcir leur mouvement graduellement jusqu’à la satisfaction de leurs revendications a-t-il ajouté.