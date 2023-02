Kébili: Sit-in des agents de l’hôpital régional

Les agents de la santé à l’hôpital régional de Kébili ont entamé, mercredi, un sit-in de quelques jours de 7h à 10h et qui se poursuivra pendant trois jours.

Zied Enasri, secrétaire général du syndicat de base des agents de la santé, a dénoncé le laxime de la direction de l’hôpital en matière de négociation avec le personnel.

Il a, dans une déclaration à l’Agence TAP, souligné que les agents revendiquent des tenues de travail, une prime de fêtes nationales et religieuses et l’amélioration de l’environnement du travail.

Les protestataires appellent, aussi, à trouver des solutions à la pénurie des médicaments et au manque de médecins spécialistes dans les établissements hospitaliers de la région.

