Kébili : Sit-in des employés de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage

Les employés de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage de Kébili ont organisé, lundi, un sit-in devant le siège du gouvernorat.

Les protestataires ont brûlé des pneus et ont scandé des slogans appelant les autorités concernées à la régularisation de leur situation professionnelle et au remboursement des salaires en retard depuis plus de 4 mois.

Par ailleurs, les protestataires vont reprendre le blocage des routes vers les sites de production pour les camions transporteurs des carburants, a indiqué à l’agence TAP le SG du syndicat de base des cadres et agents de la société Hedi Lahmar.

Les actions de protestation entamées devant le siège du gouvernorat ainsi que les sti-in organisés au carrefour de l’Institut des Etudes Technologiques de Kébili et dans la localité de Argoub se poursuivront jusqu’à la satisfaction des revendications, a –t-il ajouté.

