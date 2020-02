Kef : 130 aides en nature au profit des familles nécessiteuses

Des aides en nature (couvertures, vêtements, denrées alimentaires) ont été distribuées, mardi, au Kef, à l’intention de 130 familles nécessiteuses, dans le cadre du projet ” hiver en Tunisie 2020 “. Celui-ci est initié par l’association Marhama, en partenariat avec l’Organisation internationale caritative islamique, basée au Koweït.

L’ambassadeur du Koweït à Tunis, Ahmed Al-Dhafiri, exprime à cette occasion la volonté de son pays d’apporter son soutien au gouvernorat du Kef, dans les domaines de la santé, de l’enseignement et de la création de sources de revenus.

Il s’agit d’aider à la maintenance de certaines écoles et à l’aménagement d’hôpitaux, outre l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le lancement de leurs projets.

L’ambassadeur réitère l’engagement du Koweït à promouvoir l’investissement en Tunisie à travers la société tuniso-koweitienne et d’autres partenaires de son pays, à la faveur de l’amélioration de la situation sécuritaire et politique et de la réalisation de la stabilité en Tunisie.