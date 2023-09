Kef : Appel à accélérer l’approvisionnement en engrais et pesticides pour la saison agricole 2023/2024

Une séance de travail a été consacrée, mardi, au siège du gouvernorat du Kef aux grandes cultures, l’approvisionnement du marché en engrais et pesticides et l’aide aux petits agriculteurs de la région.

La réunion a porté aussi sur les mesures à prendre pour assurer la réussite de la saison agricole 2023/2024 telles que la consécration de 240 mille ha à la céréaliculture dont 205 mille ha de blé, 32 mille ha de fourrages et 3 mille ha de légumes.

Ces mesures visent à promouvoir la production céréalière dans la région.

Dans ce cadre, le représentant de l’Union régionale de l’agriculture au Kef, Abelkarim Hidri a appelé à accélérer l’approvisionnement de la région en engrais et pesticides pour garantir un bon démarrage de la saison agricole.

