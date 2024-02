Kef : Approvisionnement en eau potable des localités de Mallela et El Diab à Touiref

Le projet d’approvisionnement en eau potable des régions de Mallela et El Diab à Touiref au gouvernorat du Kef est entré en exploitation.

En effet, le puits El Ghzali, réalisé moyennant une enveloppe de 600 mille dinars, a permis d’alimenter en eau potable 60 foyers à Ghzaoura et 550 foyers à Mallela et El Diab.

Le responsable du service de l’ingénierie rurale au commissariat régional du développement agricole, Saber Kmiti a souligné à l’Agence TAP que le coup d’envoi des travaux d’alimentation en eau potable des localités de Zgaya, El Mhafdia et El Mrazguia.

D’autres projets seront réalisés à Sidi Rabeh à Sakiet Sidi Youssef, Tel El Ghozlane et Neber pour satifaire les besoins en eau des habitants de ces régions.

