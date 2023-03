Kef : Avancement de 60% du programme de démolition des habitations rudimentaires

Le taux d’avancement du projet de démolition et de reconstruction des logements rudimentaires dans le gouvernorat du Kef a atteint 60%, selon la direction régionale de l’équipement et de l’habitat.

Ce projet, réalisé moyennant une enveloppe de 10 millions 500 mille dinars, profite à 630 personnes.

Des allocations sont attribuées aux bénéficiaires pour se lancer dans un projet d’auto-construction sur approbation des services techniques de la direction régionale de l’équipement et de l’habitat.

