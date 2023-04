Kef : Avancement de 60% du projet d’approvisionnement en gaz

Le projet d’approvisionnement du gouvernorat du Kef en gaz naturel a atteint un taux d’avancement de 60%.

Les travaux portent sur le raccordement des villes du Kef et de Dahmani-El Ksour avec le réseau reliant Béja à Dahmani.

Selon Riadh Hillal, chef du projet, le taux d’avancement du raccordement des villes du Kef et de Dahmani-El Ksour ont atteint, respectivement, 55% et 75%.

L’installation du gazoduc au Kef par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a pris un léger retard pour des raisons administratives, d’après la même source.

Ce projet sera achevé fin 2023 et la distribution du gaz est prévue à partir de 2024.

- Publicité-