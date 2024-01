Kef: Bientôt entrée en exploitation du nouveau service des urgences à l’hôpital régional

Les travaux de réalisation du nouveau service des urgences à l’hôpital régional du Kef, sont en phase finale de parachèvement, pour une entrée en service prévue au terme du mois de janvier courant, a déclaré, jeudi à l’Agence TAP, le directeur régional de l’équipement au kef, Sadok Rejeb.

A cet égard, le directeur régional de la santé au Kef, Tarek Rajhi a affirmé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que ce nouveau département de médecine d’urgence sera exploité à dater de sa réception.

Le nouveau département est composé d’un service des urgences, un service de radiologie et un troisième service d’analyses de laboratoire et permettra de hisser la qualité des services médicaux à l’hôpital régional du Kef, notamment après l’installation d’une unité d’imagerie par résonance magnétique et le recrutement d’un médecin spécialiste pour le superviser, selon la même source.

