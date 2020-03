Kef-covid19 : fermeture de tous des passages frontaliers avec l’Algérie

Tous les passages frontaliers relevant du gouvernorat du Kef sont fermés avec l’Algérie depuis lundi dont celui de Sakiet Sidi Youssef et le trafic est suspendu des deux côtés et ce dans le cadre de l’application des mesures décidées par le chef du gouvernement portant fermeture de l’espace aérien et des frontières terrestres pour la lutte contre la propagation du coronavirus.

Uniquement les passagers de retour à leur pays sont autorisés à accéder via ces postes frontaliers, a constaté le correspondant de TAP.

Par ailleurs, la police municipale au Kef a entamé une campagne d’interdiction des étals anarchiques et de contrôle d’hygiène dans les lieux publics conformément aux mesures de prévention annoncées par le gouvernement pour minimiser le risque de contamination au coronavirus.