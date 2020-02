Kef: Des cultures céréalières endommagées par le déficit pluviométrique

D’importantes superficies de cultures céréalières, dans la région du Kef, sont endommagées par le déficit pluviométrique, notamment, au sud du gouvernorat, à l’exception des cultures irriguées, fait savoir, lundi, à l’agence TAP, le président du syndicat régional des agriculteurs, Abderraouf Chebbi.

Plus de la moitié des cultures de céréales et de fourrage ont été presque totalement endommagées, à cause de l’absence prolongée de pluie, soit plus de 80 mille hectares sur un total de 190 mille hectares emblavés, durant l’actuelle saison 2019-2020.

Le syndicat des agriculteurs demande au gouvernement de proclamer ces zones sinistrées et de les dédommager par le biais du fonds de lutte contre les calamités naturelles qui a été activé l’année dernière.

Plusieurs agriculteurs craignent que la récolte de cette année soit médiocre, même s’il pleut dans les prochains jours.