Les liste des bénéficiaires des logements sociaux au Kef-est et Tajerouine à l’examen

La commission de logement social dans le gouvernorat du Kef vient d’achever l’examen des listes définitives des bénéficiaires des logements sociaux au Kef est et Tajerouine.

Les listes définitives des bénéficiaires ont été fixées, après la fin des délais d’affichage et d’examen d’opposition.

Selon un communiqué publié par le gouvernorat du Kef, la liste définitive des bénéficiaires du programme de logement social au Kef Est et Tajerouine sera approuvée avant sa transmission aux autorités centrales, au cours des prochains jours.

Le nombre des logements sociaux dans la région de Bir Thalej au Kef Est s’élève à 78 alors que la délégation de Tajerouine compte 27 logements.

