Kef : L’état des pâturages en nette amélioration, les prix des ovins destinés au sacrifice toujours en hausse

Les dernières précipitations enregistrées dans le gouvernorat du Kef, ont étaient du meilleur effet sur les pâturages dans la région, contribuant toutefois à l’augmentation des prix des ovins destinés au sacrifice, à l’approche de l’Aid Al-Ahdha.

Selon Abdelkarim Hidri, responsable à l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (UTAP) au Kef, les pâturages naturels dans la région ont connu un considérable épanouissement, tant et si bien que les éleveurs ne sont plus astreints à recourir au fourrage composé pour faire paître leurs troupeaux.

S’agissant des moutons de sacrifices, Hidri a fait savoir que le nombre d’ovins destinés à cet effet a diminué cette année, à hauteur de 55 mille têtes de moutons, contre une moyenne de 90 mille moutons au cours des années précédentes, et ce en raison de la pénurie de pâturages durant la première moitié de l’année en cours.

La baisse de la production a entraîné une augmentation du coût d’élevage, provoquant par conséquent, une hausse significative des prix de vente des moutons sur le marché.

