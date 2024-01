Kef: Nouvelles mesures pour une meilleure gestion de la distribution des fourrages sur les éleveurs

Une série de nouvelles mesures vient d’être adoptées par le comité régional de distribution des fourrages dans le gouvernorat du Kef, en vue d’une meilleure gestion de ce secteur vital et d’une réparation plus équitable du fourrage sur les éleveurs de la région.

Dans ce contexte, le comité a décidé d’acculer les éleveurs à déposer leurs demandes pour l’obtention des quantités de fourrages auprès des cellules locales de vulgarisation agricole ou des services administratives territoriaux dont ils relèvent.

Chaque demande doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat de vaccination ou numérisation des troupeaux, laquelle demande se doit d’être renouvelée tous les 3 mois au cours de la première quinzaine du mois.

Ces nouvelles mesures ont récolté de bons échos auprès des éleveurs, qui ont exprimé, dans des déclarations concordantes à l’Agence TAP, leur satisfaction de ces décisions à même de permettre « de régir le secteur sur des bases objectives et prédéfinies et de mettre fin à une situation de chaos ayant sévit depuis longtemps, sur fond de favoritisme et de manque de transparence dans la distribution des fourrages », selon leurs dires.