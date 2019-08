Kef : Transport de céréales abandonnés en plein air

Des quantités de 600 mille quintaux de céréales stockées en plein air dans les centres de collecte au gouvernorat de Kef ont été transportées, ces derniers jours, vers des grands silos couverts.

Grâce à cette opération, il ne reste que 270 mille quintaux de céréales encore abandonnées en plein air dans les centres de collecte et risqueraient de s’abîmer à cause des conditions climatiques.

Selon Mohamed Ali Mahouachi, directeur régional de l’Office des céréales au Kef, toutes les mesures ont été prises pour protéger les quantités délaissées contre les pluies, en attendant leur acheminement vers d’autres silos.

Parmi ces quantités, 54 mille quintaux stockées dans les centres de collecte de Kalâa Khesba, Sers et Borj El-Aifa, qui seront transportées prochainement, a-t-il ajouté.

Au gouvernorat du Kef, la récolte a dépassé cette année les 4 millions quintaux dont environ 2,3 millions quintaux ont été collectées.