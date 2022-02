Kerkennah: Inauguration du pont reliant les îles de Melita et Ouled Yaneg  au gouvernorat de Sfax

Le pont sur la Route régionale n° 204 reliant les îles de Melita et Ouled Yaneg (Kerkennah) au gouvernorat de Sfax a été inauguré, vendredi, 25 février 2022.

Ce pont, qui s’étend sur une longueur de 55 mètres, vise à relier les régions de Melita et Charki et à remplacer l’ancien pont, qui ne correspond plus au trafic sur l’île après l’effondrement de sa structure portante, a indiqué le ministère de l’Équipement et de l’Habitat.

Lors de l’achèvement de ce nouveau pont, le département de l’Equipement a aménagé les intersections qui lui sont adjacentes, les équipements de signalisation et l’éclairage public outre l’installation des réseaux des services publics. Les travaux de renforcement et modernisation de la route régionale n°204 sur une longueur de 14 km, ont été achevés, de la région de Sidi Youssef (gare du transport maritime) jusqu’aux limites du nouveau pont.