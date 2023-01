KfW: 315 millions d’euros pour la gestion de l’eau, l’assainissement et l’éolien

Des accords de financement de 315 millions d’euros, dont plus que la moitié sont sous forme de dons, ont été signés dernièrement entre la Banque Allemande de Développement, KfW et les représentants du gouvernement tunisien.

Les accords visent à mettre en place des programmes dans les domaines de la gestion des ressources en eau, de l’assainissement et de l’énergie éolienne.

« Ces signatures viennent dans un moment ou la Tunisie traverse une longue période difficile de sécheresse et se retrouve affrontée à un vrai stress hydrique. Les projets signés aujourd’hui reflètent les solutions diverses pour l’adaptation aux changements climatiques, notamment la protection des ressources en eau encore disponible, la mobilisation des ressources non conventionnelles comme les eaux usées et le captage et la conservation des eaux à l’aide des barrages pour un transfert des ressources en eau vers le centre du pays pour servir davantage la population privée en eau.», a déclaré, la Directrice Résidente du Bureau de la KfW en Tunisie, Beate Richter. Ces programmes s’ajoutent à la longue liste des projets dans différents secteurs inscrits dans le cadre de la coopération financière entre la République Tunisienne et la République Fédérale d’Allemagne. Le portefeuille actuel en cours d’implémentation s’élève à environ 1,6 milliards d’euros.