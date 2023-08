Khalil Chaibi et le groupe Utic se lancent dans le secteur de la Pub

Poursuivant sa vision novatrice de croissance et de développement dans le domaine du marketing, le Groupe UTIC annonce sa participation stratégique dans l’agence Loogik Advertising, spécialisée dans la communication, la production de contenu et le marketing digital.

« Khelil Chaibi, Président de Ulysse Financing Company – UFC, et Mustapha Boussabat, Gérant de l’agence en question, partagent des aspirations communes pour le développement et l’innovation. Ce partenariat consolide leur engagement à renforcer les positions du groupe UTIC et de la désormais son agence de Pub sur les marchés locaux, régionaux et internationaux », dit le bref communiqué d’annonce, partagé par Chaibi sur sa page des réseaux sociaux.

