Khayem Turki accusé de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat

Ghazi Chaouchi, membre du collectif de défense de l’activiste politique Khayem Turki, a indiqué que son client, arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, est accusé de « complot contre la sûreté intérieure de l’Etat ».

Chaouachi affirme que cette information lui a été fournie par la vice-procureure de la République près le Pôle judiciaire de lutte antiterroriste.

L’arrestation de Khayem Turki s’est basée sur les rapports de la police, a-t-il déclaré, lundi, à l’agence TAP, précisant que le ministère public a procédé à son arrestation à la demande du département de l’Intérieur.

Chaouachi a appris qu’il est autorisé à rencontrer son client mardi, après 48 heures d’interrogatoire et en l’absence de son avocat, comme le prévoit la loi antiterroriste, a-t-il commenté, faisant observer que le pole antiterroriste considère que la détention de Khayem Turki a débuté dimanche à 9h00.

Cinq autres personnes sont impliquées dans cette affaire, notamment l’homme d’affaires Kamel Letaief et l’ancien dirigeant du mouvement Ennahdha Abdelhamid Jelassi.

L’ancien diplomate Moncef Attia a, lui aussi, été arrêté avant d’être relâché dimanche, a-t-il ajouté.

Le ministère public n’a pas, à ce jour, divulguer les circonstances des arrestations effectuées les samedi et dimanche parmi des politiques, des magistrats et des activistes, ni les accusations qui leur sont portées.

