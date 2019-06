Kia apporte ses précisions par rapport à la Constitution de la chambre tuniso-coréenne

Suite à la diffusion dans les médias de la composition du bureau de la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne, City Cars / KIA souhaite apporter les précisions suivantes :

Contrairement à ce qui a été affirmé dans le communiqué diffusé à la presse par la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne récemment créée, City Cars / KIA n’est pas membre de ladite Chambre, et encore moins de son bureau.

M.BadreddineAnane, cité en tant que Trésorier de la chambre et représentant de City Cars / KIA, ne fait en effet plus partie de la société, et ne peut en aucun cas la représenter au sein de la Chambre, ni au sein de tout autre organisme.

City Cars / KIA a découvert avec stupéfaction cette nomination dans les médias, et a immédiatement demandé à la rectifier, en vain. Cette erreur malencontreuse est d’autant plus surprenante que les membres du bureau de la Chambre sont au fait que M. Anane ne peut représenter City Cars / KIA.

Par ailleurs, la société City Cars, distributeur officiel de la marque KIA en Tunisie n’a pas été impliquée dans la constitution du bureau de la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne en dépit du fait qu’elle soit implantée en Tunisie depuis 2009 et qu’elle se positionne en tant que marque sud-coréenne leader en Tunisie dans le secteur automobile.

Enfin, City Cars / KIA ne peut que se réjouir de la création de la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne pour laquelle elle a beaucoup œuvré, mais compte tenu de certains agissements entourant la constitution de son premier bureau, elle tient à préciser qu’elle ne souhaite pas en faire partie pour le moment.