«KIA Tunis Open», une compétition incontournable qui traduit la tradition de la  marque KIA dans son soutien au Tennis.

City Cars KIA poursuit son soutien au Tennis Club de Tunis, matérialisé par une coopération entamée depuis 2010, et fondée sur des valeurs communes telles que, le respect et l’engagement envers le sport et le tennis.

City Cars – KIA consolide son soutien pour cette 17e édition du fameux tournoi professionnel ATP Challenger « Tunis Open », organisé par le Tennis Club de Tunis.

Désormais le tournoi se jouera sous l’appellation « KIA Tunis Open », et se déroulera sur les courts du TCT, du 15 au 20 mai 2023.

La marque KIA a toujours été associée à divers sports. Depuis 2010, City Cars – KIA, concessionnaire officiel de la marque en Tunisie, a fortement soutenu le Tunis Open. En devenant en 2022, sponsor-titre du tournoi, la marque renforce encore plus son positionnement sportif, et réaffirme son engagement à long-terme en faveur de sa promotion.

Par le fait que « KIA Tunis Open » soit une compétition de premier rang en Afrique, ouverte à l’international et incontournable, l’engagement de City Cars – KIA en Tunisie dépasse le cadre du simple sponsoring pour être une action marquant l’ancrage de la marque dans le soutien au sport en Tunisie en général, et au Tennis en particulier.

Exposition des véhicules KIA à l’occasion du tournoi

Tout au long du tournoi, City Cars- KIA disposera d’un stand de 150 m² dans les allées de tennis Club. Les passionnés de mobilité et de tennis pourront y découvrir les nouveautés de la marque, la ligne des SUV et notamment le nouveau Niro Hybride.

Kia mettra en avant sa vision et son engagement en faveur de la mobilité durable, tout en suscitant l’inspiration des fans de tennis à travers l’orientation de la marque « Movement that inspires » (le mouvement est source d’inspiration).

La stratégie sportive de KIA

Le sponsoring sportif est en effet un axe fondamental de la stratégie marketing de la marque sud-coréenne partout dans le monde faisant de KIA le partenaire par excellence du sport. D’ailleurs la marque est classée parmi les plus grands sponsors du sport à travers son soutien à des évènements phares tels que la Coupe du monde de Football, la Coupe d’Europe de Football, l’Open d’Australie et la NBA.