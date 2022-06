Kiev bombarde les Russes à Kherson, la bataille de Severodonetsk fait rage

Plus de 100 jours après le début de l’invasion russe, les combats font toujours rage dans plusieurs zones ukrainiennes. Ce vendredi, les forces de Kiev ont indiqué être à l’offensive dans la région occupée de Kherson, dans le Sud, dont elles redoutent une prochaine annexion par la Russie.

« Notre aviation a frappé des positions russes, des sites où se concentrent équipements et personnel et des dépôts autour de cinq localités de la région de Kherson », a indiqué l’état-major de l’armée ukrainienne sur Facebook.

Depuis plusieurs jours, les Ukrainiens font état de combats dans cette région, dont la quasi-totalité est occupée par les troupes russes depuis les premiers jours de l’invasion russe lancée le 24 février.

Dans le Donbass, la bataille pour la ville-clé de Severodonetsk et sa ville jumelle Lyssytchansk continue, de plus en plus meurtrière.

« Severodonetsk, Lyssytchansk, et d’autres villes du Donbass, que les occupants considèrent maintenant comme leurs cibles, tiennent bon », a déclaré Volodymyr Zelensky dans une allocution jeudi soir.

Mais les combats se poursuivent dans la ville et les bombardements sont constants, a indiqué vendredi Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région. Il a souligné notamment que le Palais des Glaces, un des symboles de la ville, avait été détruit dans un incendie résultant d’un bombardement russe.

Lui qui affirmait il y a trois jours que Moscou s’était fixé pour objectif de prendre la ville d’ici au 10 juin s’est aussi félicité qu’ils n’aient « pas réussi », sur sa messagerie Telegram.

Prendre Severodonetsk ouvrirait à Moscou la route d’une autre grande ville du Donbass, Kramatorsk, étape importante pour conquérir l’intégralité du bassin du Donbass, région essentiellement russophone de l’est de l’Ukraine, en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.