Kiev et Moscou discutent en Turquie  de l’exportation des céréales

Ce mercredi s’ouvre en Turquie, en présence de l’ONU, une réunion entre la Russie et l’Ukraine au sujet des exportations de céréales via la mer Noire. Favorable « au règlement de la question du déblocage », l’Ukraine se méfie des Russes, qui, tout en acceptant la discussion, souhaitent « pouvoir contrôler et fouiller les navires afin d’éviter la contrebande d’armes ».

La France, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, se veut également prudente, du fait que la Russie exige « depuis quelques semaines beaucoup de conditions » pour accepter la tenue de cette réunion prévue à Istanbul. Selon le ministère de l’infrastructure ukrainien, quatre-vingt-dix navires attendent de passer par le canal reliant le Danube à la mer Noire pour charger des céréales et les exporter à travers le monde.