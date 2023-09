Kim convaincu que Moscou et Poutine remporteront « une grande victoire »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré mercredi à Vladimir Poutine que Moscou remportera une « grande victoire » sur ses ennemis, lors d’une visite exceptionnelle en Russie organisée pour renforcer leurs liens, notamment militaires.

Rien à ce stade n’a toutefois été communiqué officiellement concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire à la Russie afin de soutenir son offensive en Ukraine, comme évoqué par Washington.

Après l’arrivée de Kim en Russie à bord de son train blindé, les deux dirigeants ont échangé une poignée de main et visité des installations du cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient.

Ils ont eu des discussions officielles d’environ deux heures avec leurs délégations et en tête-à-tête, puis participé à un déjeuner en l’honneur du dirigeant nord-coréen.

« Nous sommes convaincus que l’armée et le peuple russes remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal qui prétend à l’hégémonie », a déclaré Kim devant son homologue, selon la traduction officielle à la télévision russe.

Il a aussi fait l’éloge de l’armée russe « héroïque », engagée dans un assaut en Ukraine depuis plus d’un an et demi.

Face à Kim, Vladimir Poutine a trinqué au « renforcement futur de la coopération » avec Pyongyang, sur un ton solennel, un verre à la main, debout derrière une longue table, entouré de hauts responsables russes et nord-coréens.

Selon Poutine, le dirigeant nord-coréen assistera à Vladivostok à une démonstration de la marine militaire russe dans le Pacifique et visitera en Extrême-Orient des usines d’équipements aéronautiques « civiles et militaires ».

Vladimir Poutine a dit voir « des perspectives » de coopération militaire avec la Corée du Nord, malgré les sanctions internationales visant déjà Pyongyang, très isolé, à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.

« La Russie respecte toutes ces restrictions. Mais il y a des choses dont nous pouvons certainement parler, nous en discutons (…) Et il y a des perspectives aussi », a-t-il affirmé à la télévision d’Etat russe.