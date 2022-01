Kim Jong Un fait de l’économie sa priorité pour 2022

Contrairement aux années précédentes, où son allocution du Nouvel An portait essentiellement sur sa politique extérieure, le leader a fait du développement économique et de la situation alimentaire sa priorité, lors d’une réunion plénière du Parti des travailleurs.

Le régime nord-coréen, qui est sous le coup de sanctions internationales en raison de ses programmes militaires interdits, souffre de pénuries alimentaires. La pression sur l’économie nord-coréenne a été renforcée par la fermeture des frontières ordonnée pour lutter contre la pandémie.

Dans son discours prononcé vendredi, Kim Jong Un a reconnu que le pays a connu en 2021 une « situation difficile », et a présenté les plans pour l’an prochain, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne (KCNA). Il a décrit les défis de 2022 comme étant « une grande bataille entre la vie et la mort » et a appelé à « une mission importante pour faire des progrès radicaux afin de résoudre les problèmes d’alimentation, d’habillement et de logement », selon KCNA.

Le Nord a enregistré en 2020 sa plus importante récession économique depuis deux décennies, selon la banque centrale de Corée du Sud. Le dirigeant avait reconnu en juin que son pays faisait face à une « situation alimentaire tendue ».

En octobre, un expert des droits de l’Homme des Nations unies avait averti que les plus vulnérables étaient « menacés de famine ».