Kim Jong Un qualifie les Etats-Unis de « plus grand ennemi » de la Corée du Nord

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé que les Etats-Unis sont le « plus grand ennemi » de son pays, une déclaration provocatrice à l’adresse de la première puissance mondiale à l’aube du début de mandat du président élu Joe Biden.

Kim Jong Un a également assuré que son pays allait se doter d’un sous-marin nucléaire, a rapporté samedi l’agence officielle KCNA, reçue à Séoul.

Pyongyang « devrait se concentrer et se développer en vue de subvertir les Etats-Unis, le plus grand obstacle à notre révolution et notre plus grand ennemi », a-t-il déclaré lors du 8e congrès du parti au pouvoir selon l’agence.

Sa déclaration intervient moins de deux semaines avant la prise de fonctions de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis et alors que les relations entre Kim et le président sortant Donald Trump ont été tumultueuses.