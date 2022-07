Kim Jong Un se dit « prêt à déployer » des armes nucléaires

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays était « prêt à déployer » sa force de dissuasion nucléaire en cas d’affrontement militaire futur avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, ont rapporté jeudi les médias officiels.

« La force de dissuasion nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser sa puissance absolue de manière fiable, précise et rapide, conformément à sa mission », a déclaré Kim Jong Un dans un discours prononcé mercredi, selon l’agence officielle Korean Central News Agency de Pyongyang.

Les forces armées du pays sont « parfaitement préparées » à « faire face à tout affrontement militaire avec les Etats-Unis », a-t-il ajouté, s’exprimant devant des vétérans de la guerre de Corée de 1950-1953 à l’occasion des célébrations du « Jour de victoire » marquant l’armistice.

En juin, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont menacé d’une riposte « rapide » avec plus de sanctions et même une révision de la « posture militaire » américaine en cas d’un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord.

Cette semaine, l’armée américaine a organisé des exercices de tir réel en Corée du Sud avec des hélicoptères d’attaque Apache pour la première fois depuis 2019.