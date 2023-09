Kim Jong-un souligne l' »importance stratégique » des relations entre Pyongyang et Moscou

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a estimé que sa visite en Russie démontrait l' »importance stratégique » des relations entre Pyongyang et Moscou, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Selon l’agence de presse japonaise Kyodo, qui cite un responsable gouvernemental russe, Kim Jong-un devait rencontrer mercredi après-midi le président russe, Vladimir Poutine, au cosmodrome de Vostotchny, à 1.500 km au nord de Vladivostok.

Kim Jong-un, accompagné de représentants de l’industrie de l’armement, de cadres militaires et du ministre des Affaires étrangères, est arrivé mardi en Russie où il a été accueilli par une garde d’honneur et de hauts fonctionnaires russes et régionaux, a indiqué KCNA.

« Kim Jong-un a déclaré que sa visite en Fédération de Russie est une manifestation claire de la position du (Parti des travailleurs de Corée) et du gouvernement de la (République populaire démocratique de Corée) qui donne la priorité à l’importance stratégique des relations entre la RPDC et la Russie », a rapporté KCNA.

Les Etats-Unis ont exprimé à plusieurs reprises ces dernières semaines leur préoccupation à l’égard du rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie, déclarant que les deux pays étaient en négociations avancées sur des livraisons d’armes.

