Kôoli : Nécessité de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens et la compétitivité des entreprises

Le ministre de l’Economie, des Finances et de renforcement de l’investissement, Ali Kôoli a affirmé mercredi, que l’objectif fixé par le chef de gouvernement porte sur le renforcement du pouvoir d’achat des citoyens et de la compétitivité des entreprises tunisiennes, tout en focalisant sur les solutions pratiques pour sortir de l’ornière de la crise économique actuelle.

Le ministre a révélé, au cours d’une réunion tenue mercredi, par la commission des finances, de la planification et du développement relevant de l’ARP pour l’examen du projet de loi relatif à la dynamisation de l’économie, à l’intégration de l’économie parallèle et la lutte contre l’évasion fiscale, que cette loi s’inscrit dans cet objectif, en oeuvrant à réduire la pression fiscale et à orienter la subvention vers les ayant-droits.

Il a fait observer que l’intégration de l’économie parallèle dans le circuit économique légal passe par la simplification et l’assouplissement des procédures administratives et l’allègement de la pression fiscale. A cet égard, plus de 25% des familles tunisiennes tirent leurs revenus de l’économie parallèle, a-t-il dit, notant que le projet de loi comprend également un volet relatif au change. Il est évident que chaque citoyen tunisien a le droit d’ouvrir un compte bancaire en devise. Nous sommes contre l’amnistie fiscale mais pour la légalisation », selon ses propos. Il a avancé que le département dévoilera bientôt tous les indicateurs relatifs à la situation économique, « , affirmant dans ce sens qu’il demeure ouvert devant les représentants du peuple pour un dialogue constructif et transparent.