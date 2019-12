Korchid jette un nouveau pavé dans la marre de TAV

Intervenant ce matin dans la matinale de la radio nationale, l’ancien ministre des affaires foncières et des domaines de l’Etat, Mabrouk Korchid a indiqué qu’il s’était opposé, lorsqu’il était ministre, contre l’avenant signé avec l’opérateur aérien turc TAV. «J’étais contre le fait que l’Etat tunisien l’abandon de l’argent qui lui était dû [Ndlr : par la TAV à la Tunisie], malgré d’énormes pressions turques. Il y a des sommes d’argent, que la TAV n’a pas encore versée à la trésorerie générale de la Tunisie. Ce cumul d’impayés ne peut pas être effacé et abandonné par simple convention, mais par une loi qui doit avoir l’aval de l’ARP, car l’abandon de l’argent public, ne peut se faire que par une loi ». Et Korchid de raconter encore que «J’avais reçu, en tant que ministre des domaines de l’Etat, l’ambassadeur turc et la direction de TAV, et j’avais refusé de signer toute convention à ce sujet».

On rappelle, qu’une convention, fortement controversée, avait été dernièrement signée entre TAV et le ministère du transport, aurait annulé les sommes dues par TAV à la Tunisie, au titre de la concession de l’aéroport d’Enfidha, et que TAV conteste, arguant le déficit qu’elle enregistre de cette concession.

Toujours dans cette affaire des relations tuniso-turques, Mabrouk Korchid est par ailleurs revenu sur le cas du centre culturel turc en Tunisie. «Ils ont signé en 2013, une convention, pour donner Dar Douletli à Tunis, qui était le centre du pouvoir des Hanafites à Tunis, et le symbole de la domination ottomane en Tunisie pendant 6 siècles, à l’Etat Turc, contre un appartement à Ankara. J’avais annulé cette convention, et j’avais proposé un troc ; une maison dont la valeur correspond à celle de Dar Douletli, contre la maison de Kheireddine à Istanbul achetée avec l’argent d’Enfidha. La Turquie avait refusé