KPMG : Un demi-siècle, au service de l’économie et de la formation en Tunisie

KPMG Tunisie, qui se positionne parmi les leaders de l’Audit et du Conseil, marque fièrement son demi-siècle d’existence en Tunisie. Depuis 1974, KPMG Tunisie s’est érigé en signature de confiance, synonyme d’intégrité, de fiabilité, d’expertise et d’innovation, jouant un rôle essentiel dans le développement économique national et régional, et dans la formation des nouvelles générations.

Cette célébration est l’occasion de souligner l’évolution constante de KPMG Tunisie, répondant avec agilité et professionnalisme aux besoins changeants de ses clients dans un environnement en perpétuelle mutation. KPMG offre des services répondant aux bonnes pratiques internationales les plus exigeantes, créant ainsi incontestablement une valeur tangible pour ses clients et partenaires, pierres angulaires de son succès. «

« Nous sommes fiers de célébrer ces 50 ans d’engagement envers l’excellence, la transparence, et la création de valeur pour nos clients et nos partenaires », a affirmé Moncef Boussannouga Zammouri, Président de KPMG Tunisie, avant d’ajouter que « depuis ses débuts, KPMG Tunisie a été reconnu pour sa rigueur, son innovation, et sa contribution significative au développement économique. Notre signature de confiance demeure un pilier essentiel pour les entreprises cherchant à prospérer dans un monde des affaires complexe et en constante évolution, ainsi que pour nos partenaires. Par ailleurs nous œuvrons inlassablement pour mettre en place des conditions de travails qui permettent à nos équipes d’exceller et de grandir avec une ouverture à l’international et des perspectives de développement attrayantes ».

Pour Dhia Bouzayen, Senior Partner de KPMG Tunisie, « cette célébration n’est pas seulement un hommage au passé, mais le point de départ d’une nouvelle ère, marquée par le développement de deux axes de croissance majeurs pour KPMG, à savoir le digital et l’ESG. KPMG continuera ainsi d’être le partenaire de confiance, créateur de valeur, et moteur d’une dynamique économique soutenant également le développement dans la région. La forte présence de KPMG Tunisie en Libye est le gage d’une image forte et reconnue et concrétise l’engagement et le poids du cabinet dans la région EMA et son extension vers la région MESA »

En cette période historique, KPMG Tunisie réaffirme son engagement envers l’avenir, se positionnant comme un catalyseur de confiance, de création de valeur et de développement.