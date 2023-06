Kristalina Georgieva: « La Tunisie est dans une meilleure situation , nous avons fait des progrès significatifs pour nous mettre d’accord »

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes depuis un certain temps et nous avons fait des progrès significatifs pour nous accorder sur un programme », a déclaré, vendredi, au Luxembourg, la Directrice Générale du Fonds monétaire international (FMI) , Kristalina Georgieva, selon le site du FMI.

Interrogée, lors d’une conférence de presse au Luxembourg, sur « les pressions européennes faites pour débloquer les fonds en faveur de la Tunisie » et si « l’UE devrait aller de l’avant préalablement au déblocage des fonds par le FMI », la première responsable du fonds, a répondu: « ce programme doit être pris en charge par le pays. La Tunisie est dans une meilleure position aujourd’hui, parce que le tourisme a repris ».

Et d’ajouter « la situation n’est pas aussi dramatique que nous le craignions. L’Europe a une forte tradition de soutien à la Tunisie. Nous lui en sommes très reconnaissants et nous saluons le fait que les dirigeants européens aient adopté cette approche proactive pour soutenir la Tunisie ».

« Nous sommes tout à fait d’accord qu’il serait formidable pour la Tunisie de mettre en œuvre des réformes qui rendent l’économie plus forte et les perspectives pour le peuple tunisien plus brillantes », a-t-elle encore dit.

D’après la directrice du FMI, « il n’ya pas de divergences » entre le FMI et la Tunisie « sur les éléments clés des réformes. C’est sur les détails de la mise en œuvre des réformes que nous avons encore du travail à faire ».

« Pour que les choses soient bien claires pour le FMI, notre aspiration est de soutenir une économie dynamique et équitable, où les pauvres ne paient pas pour des subventions aux riches, je suis sûr que nous serons d’accord sur la manière exacte d’y parvenir », a conclu la responsable.

Pour mémoire, la Tunisie avait signé en octobre 2022, un accord préliminaire avec le FMI sur un programme d’aide de 1,9 milliard de dollars en contrepartie de plusieurs réformes économiques sensibles. Les deux parties ne sont pas encore, parvenues à un accord final.

La Directrice Générale du FMI a tenu vendredi, au Luxembourg, une conférence de presse du Fonds, sur la consultation au titre de l’article IV de la zone euro.