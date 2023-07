L’ investissement direct étranger agricole en Tunisie ne dépasse pas 0,77% du total des investissements étrangers

Les flux d’investissements directs étrangers dans le secteur agricole en Tunisie n’a pas dépassé, en 2019, le taux de 0,77% par rapport au total des investissements étrangers, contre 2,81 % en 2018, selon les dernières données publiées par le Fonds monétaire arabe (FMA).

Une étude publiée hier mardi sur « la réalité et les défis du secteur agricole dans les pays arabes », élaborée par la FMA, a souligné la faiblesse des investissements étrangers directs destinés au secteur agricole dans les pays arabes, dont la part a été inférieure à 3% du total des investissements étrangers dans ces pays durant l’année 2020, alors que le volume des approvisionnements a atteint son plus haut niveau au Maroc, ainsi que dans les pays arabes, soit un taux de près de 2,3 % par rapport au total des ses investissements en 2020.

Les statistiques ont montré qu’en 2021, la croissance moyenne du secteur agricole en Tunisie a été de -0,26%, alors que la part du secteur agricole tunisien n’a pas dépassé les 9,1% du PIB en 2021, contre 10,2% en 2020.

La moyenne de la croissance composée durant la période 2010-2020 de la valeur ajoutée de l’industrie agroalimentaire a été de -0,2% . Le nombre des travailleurs dans le pays dans le domaine de l’agroalimentaire en 2020 a atteint près de 62,8 mille habitants.

Les données de l’étude ont souligné que la part de l’individu en Tunisie dans le secteur agricole, à prix fixe, a été en 2021 dans la limite de 368,6 dollars, loin de la moyenne mondiale qui est estimée à 469,9 dollars.

L’étude a évoqué plusieurs chapitres qui concernent le développement du secteur agricole dans les pays arabes, le niveau du commerce extérieur pour les industries agroalimentaires, et la moyenne des apports énergétiques alimentaires.

Un chapitre a été consacré à l’analyse des défis qui confrontent le secteur dans le monde arabe et la présentation des recommandations pour son développement.

L’étude a montré que la production du blé et ses dérivés a accaparé près de 44,3% du total des importations des pays arabes en céréales au cours de l’année 2021.

De même, le secteur agricole a réalisé, en 2021, dans ces pays une croissance de 1,6% aux prix réels, contre 2% au niveau mondial.

- Publicité-