La 2e édition du  » Korea Tunisia Africa Business Forum » se tiendra les 8 et 9 mai au CEPEX

La deuxième édition du « Korea Tunisia Africa Business Forum » se tiendra les 8 et 9 mai 2023, au siège du Centre de promotion des exportations en Tunisie (CEPEX), avec la participation de 200 opérateurs économiques tunisiens et coréens.Organisée par le CEPEX, la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne (CCTC) et l’ambassade de la République de Corée, ce forum a pour objectif de favoriser la coopération économique entre la Corée, la Tunisie et l’Afrique, a indiqué mercredi, le CCTC. Il offre l’occasion « de rencontrer des partenaires commerciaux potentiels dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, les TIC, l’automobile, la médecine, l’industrie pharmaceutique et le cosmétique ».Dans ce contexte, la chambre appelle les opérateurs économiques tunisiens à s’inscrire avant le 20 avril courant, via ce lien : https://lnkd.in/ewVpn3Qy . Ils pourront sélectionner les entreprises coréennes à contacter lors des rencontres B2B organisées dans le cadre du forum.Lancée en 2019, la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne (CCTC) s’est fixée comme objectifs de contribuer au développement des relations économiques bilatérales et de résoudre les problématiques que rencontrent les entreprises et les investisseurs des deux pays.Elle œuvre aussi, à attirer les investisseurs coréens en Tunisie, mettant en exergue la possibilité de faire de ce pays un partenaire stratégique de la Corée du Sud pour exporter ses productions vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

- Publicité-