La 2e édition du salon « Tunisia Franchise Show » se tiendra les 15 et 16 février prochain, à Tunis

La deuxième édition du salon de la franchise « Tunisia Franchise Show » se tiendra les 15 et 16 février prochain, à Tunis, à l’initiative du cabinet d’expertise en franchise, « Wefranchiz » en collaboration avec le Centre de Promotion des Exportations (Cepex).

La première édition qui s’était déroulée en 2023, a réuni une trentaine d’exposants représentant différents sous-secteurs de la franchise tels que l’éducation, l’automobile, les services aux entreprises, la restauration, l’esthétique, le textile et habillement et les finances.

La Tunisie compte aujourd’hui entre 200 et 250 réseaux de franchise dont plus des deux tiers sont d’origine tunisienne. Le mode de développement en franchise a connu une accélération ces cinq dernières années. Le développement des franchises en export ayant également apporté une solution à plusieurs secteurs comme la restauration, le mobilier ou même récemment l’éducation.

Selon une étude menée par «wefranchiz», 68,8% des sondés en Tunisie seraient intéressés de se mettre en franchise.

- Publicité-