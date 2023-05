La 2ème édition du forum international de la RSE se tiendra les 24 et 25 mai à Hammamet

La 2ème édition du forum international de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) se tiendra les 24 et 25 Mai 2023, à Hammamet.

Baptisée « RSE POWER FORUM », la deuxième édition se tiendra sous la thématique « La transformation digitale: Levier d’une stratégie RSE performante « , selon un communiqué publié par l’Agence tunisienne de mise en place de stratégie RSE et marketing sociétal, « AM Media Plus », organisatrice de cet événement.

Ce forum a pour objectif d’offrir un « point de rencontre de tous les acteurs de la RSE en Tunisie ».

Ainsi, un programme comportant une série de panels animés notamment par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abassi et le directeur général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, est à l’ordre du jour de ce forum.

L’objectif étant d’accompagner les stratégies RSE des entreprises, d’augmenter la valeur de leurs produits et services et de leur permettre de s’adapter aux continuels changements organisationnels et technologiques.

Durant 2 jours, le focus sera mis sur cette transformation essentielle des entreprises. L’accent sera porté sur le plan managérial, énergétique, innovation et transformation digitale comme leviers essentiels pour réussir cette démarche.

En marge de cette 2e édition du forum, un concours se tiendra afin de récompenser les entreprises qui ont engagé une démarche RSE.

