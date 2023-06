La 2éme rencontre de l’Alliance Francophone des Registres du Commerce

La deuxième rencontre de l’Alliance Francophone des Registres du Commerce » AFREC » se tiendra, du 19 au 21 juin 2023 à Tunis, à l’initiative du Registre National des Entreprises (RNE). « Cette manifestation qui sera marquée par la présence de la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la Tunisie à travers le RNE, d’instaurer les fondements d’une organisation qui rassemblera les institutions chargées de la gestion des registres du commerce et des entreprises dans l’espace francophone », précise un communiqu » du RNE.

La 2éme rencontre de l’AFREC qui réunira les représentants des registres du commerce de 23 pays dont la France, le Luxembourg, la Belgique, le Québec, l’Algérie, le Sénégal et d’autres pays francophones, sera l’occasion pour débattre de deux thèmes; à savoir : » le Registre des Bénéficiaires Effectifs : Notions et modes de gestion » et » la digitalisation des registres « . Cette manifestation qui enregistrera la participation des représentants de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA) et de l’Association européenne des registres des entreprises(EBRA), constitue une opportunité pour échanger les expériences et les expertises des registres des pays francophones dans le domaine de la gestion des registres notamment le registre des bénéficiaires effectifs et de l’échange en matière de maturité numérique.

A rappeler que l’AFREC a été créée, le 18 novembre 2022, suite à la signature de la Déclaration de Djerba en marge du Sommet de la Francophonie (19 et 20 novembre 2022). Le Directeur Général du RNE, Adel Chouari avait déclaré à l’Agence TAP que cette alliance, qui regroupera 12 représentants des pays et des registres des entreprises de l’espace francophone, favorisera le principe de la transparence des transactions économiques nécessaires à la croissance économique et instaurera plus de confiance dans le partage des informations sur les entreprises. L’objectif recherché est d’améliorer les investissements et les échanges économiques dans l’espace francophone et d’instaurer un climat des affaires plus propice à l’essor économique. Sous tutelle de la Présidence du Gouvernement, le RNE est un établissement public non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Il s’agit une base de données publiques pour collecter les données et les informations relatives aux entreprises et leurs mises à disposition du public ainsi qu’aux institutions de l’état.