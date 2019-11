La 34ème édition des Journées de l’Entreprise se tiendra les 6 et 7 décembre 2019, à Sousse

“L’entreprise et le nouveau rôle de l’Etat “, tel est le thème de la 34ème édition des Journées de l’Entreprise, qui seront organisées, les 6 et 7 décembre 2019, à Sousse, par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE).

La séance d’ouverture de cette rencontre, sera marquée par la présence du président de la République, Kais Saied, les ex-présidents de la Turquie et de la république de Maurice, Abdullah Gul et Ameenah Gurib-Fakim ainsi que les ex-premiers ministres de la Grèce et de la France, Alexis Tsipras et Jean Pierre Raffarin, annonce l’IACE sur sa page Facebook.

Quatre panels meubleront ce rendez-vous. Le premier panel portera sur le thème ” La crise économique et le rôle de l’Etat “, durant lequel l’accent sera mis sur les leviers à actionner pour passer à un Etat stratège, réactif et agile, alors que le deuxième panel, avec pour thématique ” La crise sociale : Quel modèle d’inclusion à adopter ? “, portera, essentiellement, sur le rôle de l’Etat pour réduire l’exclusion et les disparités.

Quant au troisième panel sur la” Crise technologique et transformation digitale de l’Etat “, il traitera des stratégies à adopter pour réussir la transformation digitale et vaincre les résistances. Le dernier panel sur le thème ” la Crise des valeurs : Vers un état régulateur “, évoquera les mesures nécessaires à mobiliser pour faire face à la crise des valeurs.

Des intervenants de renommée animeront ces panels. Il s’agit, notamment, du vice président de la Banque Mondiale, pour la région MENA, Ferid Belhaj, le président du Forum des Administrateurs et des Managers au Portugal, Paulo Carmona, le président de la Fondation smart Cities en Inde, Ravindra Adi, le leader des Solutions Industrielles pour le Gouvernement- IBM, Willem Clappaert…

Prendront part, aussi, à cette nouvelle édition des Journées de l’Entreprise, l’ancienne présidente de l’UTICA, Wided Bouchamaoui, et l’ex-secrétaire général de l’UGTT, Houcine Abassi.