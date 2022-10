La 36ème édition des journées de l’entreprise se tiendra du 8 au 10 décembre 2022, à Sousse

La 36ème édition des journées de l’Entreprise organisées par l’Institut arabe des chefs d’Entreprises (IACE), se tiendra cette année, du 8 au 10 décembre 2022, à Sousse, sur le thème «L’Entreprise & la Sécurité : Liberté & Souveraineté».

Ces journées aborderont des thèmes en lien avec « la souveraineté de l’Etat et la liberté d’entreprendre, qui permettront de tracer une nouvelle voie pour l’économie du pays », a indiqué vendredi, l’IACE.

Le choix de ce thème vient suite « aux deux crises que le monde a récemment connu, une sanitaire à savoir la pandémie de Covid-19 et une sécuritaire, le conflit Russo-Ukrainien ».

« Ces deux crises ont perturbé les chaînes de valeur mondiales, le fonctionnement des marchés et l’approvisionnement en matières premières et produits essentiels considérés comme stratégiques ».

La problématique qui va se poser lors de ces journées, « est d’assurer la sécurité nationale (alimentaire, sanitaire, énergétique, économique et juridique) avec la liberté des entreprises, élément essentiel pour renouer avec une croissance inclusive ».

