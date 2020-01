La 3e édition de la conférence internationale “FITA ” se tiendra en février

La 3ème édition de la conférence internationale sur le financement de l’investissement et le commerce en Afrique ” Financing investment and trade in Africa ” (FITA) se tiendra, les 4 et 5 février 2020 à Tunis, avec pour objectif d’attirer 4000 opérateurs économiques.

Organisée à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), en partenariat avec le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale et le ministère du Commerce, FITA 2020 sera l’occasion pour mettre en relation les entreprises tunisiennes avec les bailleurs de fonds panafricains et internationaux qui pourront se financer et accélérer leur croissance sur le continent.

L’objectif de cette conférence, selon TABC, est de créer un environnement propice aux échanges et un cadre de proximité favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs clés des secteurs publics et privés, des investisseurs internationaux, des institutions de promotion de l’investissement.

Le résultat attendu est de permettre au public et aux opérateurs économiques d’examiner les opportunités de financement de leurs projets d’investissement en Afrique et d’identifier les mécanismes appropriés.

Cette conférence, à laquelle prendront part des représentants de près de 50 institutions internationales, se propose de constituer un carrefour, un lieu d’échange, de partage et de réseautage entre les bailleurs de fonds, les directeurs généraux et les investisseurs africains et d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires avec de futurs et actuels partenaires.

Il s’agit également de discuter de plusieurs thématiques dont l’accompagnement financier en Afrique, la

mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale (ZLECAF), l’environnement des affaires, les stratégies de développement sectoriel, la transformation locale, l’industrialisation et l’amélioration de la compétitivité.