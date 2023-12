La 3ème Concours international de l’huile d’olive d’Amsterdam, du 6 au 8 mai 2024

La 3ème édition du Concours international de l’huile d’olive d’Amsterdam (AIOOC) organisé par « Stichting Olijfolie Nederland », une association néerlandaise à but non lucratif, ayant pour mission de sensibiliser les consommateurs à l’importance de l’huile d’olive, se tiendra du 6 au 8 mai 2024, a fait savoir, jeudi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ce concours, unique en son genre aux Pays-Bas, est ouvert uniquement aux producteurs, distributeurs et grossistes de l’huile d’olive Vierge Extra.

Les participants à cet événement pourront accéder au marché néerlandais et faire connaître leurs différentes marques de l’huile d’olive auprès des distributeurs, détaillants, chefs cuisiniers et consommateurs. « L’envoi des échantillons se fait entre le 1er et le 30 avril 2024 et les frais de participation s’élèvent à 299 euros par huile d’olive », précise le CEPEX.

La cérémonie de remise des prix aura lieu en mai ou en juin 2024 et les huiles lauréates seront présentées lors de la tenue des plus importants salons professionnels et pourront être vendues à travers le site www.aiooc.org

Les sociétés tunisiennes souhaitant participer à ce concours peuvent finaliser leurs inscriptions sur le lien suivant : https://www.aiooc.org/