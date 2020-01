L’Office National de l’Huile (ONH) organise la 3éme édition du prix de l’ONH pour la meilleure huile d’olive vierge extra, dont le deadline d’inscription est fixé au 30 janvier 2019, a indiqué l’office sur son site électronique.

Parrainé par le Conseil Oléicole International (COI), ce concours permettra d’inciter les producteurs individuels, les associations de producteurs et les entreprises de conditionnement à commercialiser des huiles d’olive vierges extra aux caractéristiques organoleptiques les plus harmonieuses, d’encourager les consommateurs à reconnaître et apprécier les attributs sensoriels de ces huiles d’olive vierges extra.

L’objectif principal de ce prix est de sélectionner parmi les huiles d’olive vierges extra participantes celles présentant les meilleures caractéristiques organoleptiques dans chacune des catégories établies (Fruité vert, Fruité intense et Fruité mûr).