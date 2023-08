La 6ème édition de FITA se tiendra du 20 au 21 septembre 2023 à Tunis

La 6ème édition de la conférence internationale » financing investment and trade in Africa (FITA 2023) » se tiendra du 20 au 21 septembre 2023, à Tunis, à l’initiative du Tunisia africa business council (TABC), sous le patronage du Chef de l’Etat, a indiqué le président du TABC Anis Jaziri.

Intervenant mardi, lors d’une conférence de presse, Jaziri a précisé que cette édition qui était prévue en mai 2023, revêt une importance particulière, d’autant plus qu’elle se tient dans une conjoncture mondiale difficile, caractérisée par des bouleversements multiformes, des crises économiques multidimensionnelles, des conflits, notamment en Ukraine et le risque de guerre dans la région du Sahel, avec des impacts négatifs sur la Tunisie et le continent africain.

Placée sous le thème » L’Afrique face à la crise mondiale et le rôle du secteur privé pour une transformation économique durable et inclusive », cette conférence vise à rassurer les Africains, en leur transmettant un message ainsi qu’au monde entier que la Tunisie demeure une terre accueillante pour les Africains venant de l’Afrique subsaharienne. La Tunisie est un pays africain non raciste qui offre un environnement propice l’investissement et continuera à contribuer au développement du continent, a précisé Jaziri

Et d’ajouter : » La Tunisie doit saisir l’opportunité pour démentir les rumeurs qui ont porté préjudice àn l’image de la Tunisie au cours des mois précédents « .

FITA 2023 constitue également, une occasion pour permettre aux entreprises tunisiennes implantées en Afrique qui ont subi des dommages de se repositionner.

Cette 6ème édition verra la participation de quelques 3000 participants, dont 750 chefs d’entreprises étrangers venant de 60 pays, 70 exposants et 2000 rencontres B to B.

Les principales délégations qui assisteront à FITA 2023 viendront de la République démocratique du Congo (RDC), du Cameroun, du Niger et de la France.

« La Tunisie dispose d’un énorme potentiel pour développer ses exportations vers le marché de l’Afrique du Sud, lesquelles sont passées, depuis 2015, de 500 millions de dinars (MD) à 1,5 milliard de dinars , représentant 3% du total des exportations tunisiennes vers les pays du monde.

De son côté, Nadia Yaiche, membre du bureau exécutif du TABC a précisé que cette conférence mettra l’accent sur le rôle du secteur privé dans l’économie. Elle constitue une opportunité pour les investisseurs et les startups qui cherchent à conquérir les marchés africains, pour découvrir ces marchés et prendre connaissance de leurs spécificités

Yaiche a rappelé les principaux obstacles qui entravent le processus de développement des entreprises tunisiennes en Afrique, dont l’absence des représentations diplomatiques économiques, de logistique aérienne, de conventions de non double imposition ( seulement 13 conventions de non double imposition sont signées) et le manque de souplesse dans la réglementation de change, lequel bloque les exportations et l’ouverture des entreprises en Afrique.

La France sera l’invitée d’honneur, de cette conférence. Sa participation sera axée notamment, sur les questions relatives à l’électrification, la décarbonisation et la transition énergétique en Afrique.

A cet égard, le directeur du Business France en Tunisie pour l’Afrique du Nord, Michel Bauza a précisé que cet évènement réunira 8 pays africains avec des opérateurs du secteur de l’électricité tels que la STEG, l’ANME, des entreprises françaises et des centres de recherche pour favoriser les échanges sur les enjeux les solutions et les financements et pour mettre en œuvre de nouveaux projets

Par ailleurs, plusieurs thèmes d’actualité seront débattues, lors du FITA 2023. Ils porteront particulièrement, sur le financement, le climat et le développement durable, transformation digitale, les infrastructures, le commerce interafricain et l’intégration régionale.

