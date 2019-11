La BAD accorde un prêt de 65 MD au fonds des fonds dédié aux start-up tunisiennes

Le fonds des fonds dédié aux start-up tunisiennes a reçu un prêt de 20 millions d’euros ( l’équivalent de 65 millions de dinars /MD/ ) de la Banque Africaine de Développement(BAD), a indiqué le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale dans un communiqué publié lundi.

Ce prêt, accordé en marge de ” l’Africa Investment Forum ” qui se tient du 11 au 13 novembre 2019 à Johannesburg (Afrique du sud), a pour objectif de développer le secteur des startups en Tunisie.

Lancé en 2018, le fonds des fonds œuvre à booster l’investissement et l’innovation dans le cadre des réformes engagées, telle la loi relative aux startups ” Startup Act” et celle relative à l’amélioration du climat des affaires en Tunisie.

Le capital de ce fonds s’élève à 320 millions de dinars, ce qui permettra d’accompagner les jeunes entrepreneurs à créer des projets innovants et compétitifs.